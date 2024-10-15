Баку рассказал о планах интеграции в БРИКС

Вступление Азербайджана в БРИКС позволит придать новую динамику организации, Баку готов внести свой вклад в многовекторный мир, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Участие Азербайджана в БРИКС может дать дополнительную динамику объединению, участие в работе организации продолжит развитие отношений Баку с членами БРИКС в многостороннем формате. Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

В интервью Синьхуа он подчеркнул, что институт БРИКС работает на благо плюрализма и демократизации системы международных отношений. Кроме того, объединение помогает улучшению глобального управления, оно также задает более справедливое направление развитию мирового порядка.

"Считаем, что страны БРИКС, будучи приверженными международному праву, принципам территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, поддерживая взаимовыгодные отношения между государствами и препятствуя монополизации политической повестки только одной группой стран, способствуют улучшению глобального управления и развитию международного порядка в более справедливом направлении"

– Хикмет Гаджиев

Он добавил, что мир стал бы лучше, если бы все страны испытывали уважение к Уставу ООН.

Помощник президента Азербайджана указал на огромный потенциал развития, которым располагают страны БРИКС.

"У каждого из государств-членов свои сравнительные преимущества, и они должны быть использованы на благо всех"

– Хикмет Гаджиев

Он пояснил, что стремление Азербайджана в БРИКС представляет собой логическое продолжение активной независимой внешней политики, которую ведет страна.

Помощник президента подчеркнул, что, за счет своего стратегического положения, сильной государственности, потенциала в экономике и строгой приверженности международному праву, Азербайджан готов сделать свой вклад в многовекторный мир, работая в тесном сотрудничестве с государствами-единомышленниками.