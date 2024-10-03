Что такое БРИКС: кто и для чего основал, чем сейчас занимается?

22-24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС-2024, где Россия подведет итоги своего председательства в организации. Что такое БРИКС, кто придумал организацию и зачем - рассказываем в этом материале.

Что такое БРИКС?

БРИКС - неформальная группа стран, объединенная едиными целями и задачами, прежде всего экономическими и политическими. У БРИКС нет устава, секретариата и тому подобных атрибутов, характеризующих международную организацию, однако её влияние неизменно растёт за счёт усиления влияния её участников и желания других стран к ней присоединиться. Простыми словами БРИКС - межгосударственный экономический и геополитический форум 9 стран.

Почему БРИКС так называется?

”БРИКС” - это акроним, представленный первыми английскими буквами названий пяти первых государств, которые образовали объединение. У четырёх стран - Бразилии, России, Индии и Китая - первые буквы на русском и английском совпадают, а вот пятая страна - Южная Африка - на английском называется South Africa, поэтому группа БРИКС, а не БРИКЮ.

Изначально, в момент создания в 2006 году группа носила название БРИК, поскольку в нее сначалвошли только четыре страны. Южная Африка присоединилась к форуму стран через 4 года, в связи с чем название изменилось до ”БРИКС”.

Кто придумал аббревиатуру БРИКС?

В 2024 году еще четыре страны стали участницами межгосударственного образования, однако новые буквы к названию не прибавляются, что, возможно, связано с желанием сохранить игру слов: ”БРИКС” созвучно английскому ”bricks” - кирпичи. Впервые такая игра слов упоминается в докладе Джима О’Нила, бывшего руководителя одного из отделов Goldman Sachs - международного инвестиционного банка . В 2001 году он написал отчет под названием ”Миру нужны экономические кирпичи получше” - ”The World Needs Better Economic BRICs” - в котором представил своё видение о том, что к середине XXI века Китай, Бразилия, Россия и Индия станут лидирующими экономиками мира.

Кто входит в БРИКС?

По состоянию на 2024 год в БРИКС входят:

Китай с ВВП - $ 17,9 трлн

Индия с ВВП - $ 3,3 трлн

Россия с ВВП - $ 2,15 трлн

Бразилия с ВВП - $ 1,9 трлн

ОАЭ с ВВП - $ 0,51 трлн

Египет с ВВП - $ 0,47 трлн

Южная Африка с ВВП - $ 0,40 трлн

Иран с ВВП - $ 0,40 трлн

Эфиопия с ВВП - $ 0,16 трлн

Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ стали частью БРИКС в начале 2024 года.

Почему Аргентина и Саудовская Аравия не вступили в БРИКС?

В прошлом году заявки на членство в межгосударственном объединении были также одобрены для Аргентины и Саудовской Аравии. Но Аргентина отказалась от сотрудничества после победы на президентских выборах прозападного кандидата Хавьера Милея, а Саудовская Аравия в феврале текущего года заявила, что ”всё еще рассматривает приглашение стать частью БРИКС”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История создания БРИКС

Впервые о создании межгосударственного объединения БРИК объявил российский президент В. Путин на форуме в Санкт-Петербурге летом 2006 года, а первый форум глав МИД стран-членов прошел через три месяца во время ГА ООН в Нью-Йорке. Первый саммит БРИК состоялся в 2009 году, а в 2011 году, на третьей встрече, объединение уже носило название БРИКС. Предстоящий саммит в Казани станет 26-м по счету.

Зачем был создали БРИКС?

Если говорить простыми словами, то БРИКС - это неформальный союз государств, основная цель которых обеспечить экономическое и политическое сотрудничество для того, чтобы:

разрешать региональные вопросы и проблемы

решать финансовые и экономические задачи.

По факту БРИКС - противовес политической и экономической власти западного блока, представленного США и ЕС, которые доминируют в таких важных глобальных институтах как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Изначально БРИКС был создан для того, чтобы обеспечить большее влияние развивающихся экономик мира.

Чем занимается БРИКС?

БРИКС осуществляет экономические проекты, в том числе через собственный Новый банк развития, созданный в 2014 году с целью предоставления денег на развитие инфраструктуры развивающимся странам. К 2022му году банк выделил более $ 32 млрд на проекты по производству чистой энергии, социальные, транспортные, санитарно-гигиенические и цифровые проекты в государствах с развивающейся экономикой.

Страны БРИКС также взаимодействуют в сфере спорта, культуры, климата и технологий.

Показатели БРИКС

В объединении четыре из 11 крупнейших экономик мира: Китай, Индия, Россия и Бразилия.

Общее население всех стран БРИКС - более 3,5 млрд человек или 45% населения Земли.

Экономики всех государств БРИКС оцениваются в более чем $ 27 трлн, что составляет четверть стоимости глобальной экономики ($ 105 трлн).

Зачем страны вступают в БРИКС?

На сегодняшний день к неформальному союзу БРИКС хотят присоединиться более 30 стран. Такой интерес к образованию, которое не является международной организацией, связано с тем, что его влияние неизменно растёт, особенно после 2022 года, когда в отношении РФ было введено беспрецедентное количество санкций. Именно тогда многие развивающиеся страны осознали глобальную, прежде всего, финансовую зависимость от западного блока. В свою очередь БРИКС предлагает альтернативу, основанную на равном и партнёрском взаимодействии.

Почему у БРИКС нет своей валюты?

Страны БРИКС пока не создали свою валюту и неизвестно, будут ли создавать, поскольку это довольно сложный процесс, сопряжённый с определёнными рисками. Если у БРИКС появится своя валюта, она должна быть не менее сильной, чем доллар. На создание евро, например, единой валюты ЕС, ушло более 10 лет. Вполне возможно, что у БРИКС со временем появится единая расчётная система, работа над которой уже ведётся, или единая криптовалюта.

Как БРИКС повлияет на доллар?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со временем и при условии дальнейшего расширения экономического влияния, в том числе и за счёт создания единой расчётной системы или валюты, БРИКС может стать угрозой для глобального доминирования доллара. В настоящее время страны БРИКС осуществляют взаиморасчеты в национальных валютах, где это возможно, и в долларах.

Чем БРИКС отличается от НАТО и ШОС?

БРИКС - это не международная организация, а неформальное объединение, поэтому сравнивать его с НАТО или ШОС нельзя. НАТО - это военный блок, а ШОС - организация, среди целей которой сотрудничество по вопросам политики, экономики и безопасности. У обоих блоков собственные комитеты и советы. У НАТО есть устав, а у ШОС - хартия, в которых указаны основополагающие цели. У БРИКС - стратегия экономического партнерства. По деятельности БРИКС можно сравнить с G7 или G20 - неформальными организациями, которые проводят ежегодные саммиты по вопросам экономики, политики, климатических изменений и т.д.