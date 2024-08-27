Зачем Ирану БРИКС?

Через неделю в Казани стартует XVI саммит БРИКС. Год назад участником объединения стал Иран. Расскажем, какие выгоды получил Тегеран от членства в блоке.

Политические выгоды Иран от членства в БРИКС

Организация предлагает Ирану уникальную платформу для защиты суверенитета и ведения независимой внешней политики. Он получил возможность координировать действия с другими государствами, которые стремятся внести свой вклад в создание более справедливого и равноправного мирового порядка.

Механизмы БРИКС способны конкурировать с давно известными в мире. Так, Банк развития или Резервный фонд БРИКС могут функционировать параллельно с Всемирным банком или Международным валютным фондом, а не зависеть от них. В последние годы позиция западных стран, создавших эти институты, была максимально политизирована. На Западе привыкли относиться к другим странам, исходя из сугубо политических интересов, а на базе БРИКС работает равноправный подход

– иранский эксперт по международным вопросам Шоэйб Бахман.

Членство в БРИКС позволяет Ирану снизить давление со стороны западных стран и предоставляет более широкие возможности для ведения переговоров на равных. Кроме того, в БРИКС каждая страна имеет право выбирать свой путь и стратегию развития, не опасаясь санкций и изоляции.

Экономические перспективы: дедолларизация

Одной из ключевых экономических целей БРИКС стала дедолларизация - уменьшение зависимости от доллара США в международных расчетах. Для Ирана, экономически задетого санкциями США, возможность проведения межгосударственных сделок в национальных валютах открывает новые экономические перспективы.

БРИКС сегодня – это более 30% мирового ВВП. Этот процент в перспективе будет расти за счет расширения организации. БРИКС сформировал механизмы борьбы с экономическим терроризмом, то есть санкциями

– иранский политолог Рухолла Модаббер.

Как это будет работать применительно к ИРИ?

Участие в общей системе расчетов в национальных валютах позволит Ирану снизить влияние санкций на свою экономику. Без необходимости использовать доллар Иран сможет активнее торговать с другими странами БРИКС, такими как Китай и Индия, которые являются ключевыми экономическими партнерами страны. Возможность укрепить национальную валюту и стабилизировать внутренний финансовый рынок.

Включенность в процесс дедолларизации - шаг вперед на пути к финансовой независимости. Он также позволяет Ирану вдохновляться положительными примерами и перенимать эффективные экономические стратегии, которые уже работают в других странах-участницах БРИКС.

Расширение экономического сотрудничества

Еще одно экономическое преимущество членства в БРИКС для Ирана заключается в расширении кооперации в различных отраслях экономики. Это касается энергетического сектора, технологий и сельского хозяйства. Иран, обладающий крупными запасами нефти и газа, может стать важным энергетическим партнером для стран БРИКС, которым необходимы ресурсы для поддержания роста экономик.

Также Иран получит доступ к обмену технологиями и знаниями, что особенно важно для развития высокотехнологичных отраслей. Совместные проекты и инвестиции станут важным фактором укрепления экономики и создания новых рабочих мест в стране.

Укрепляется и сотрудничество в рамках международных организаций и институтов, что способствует усилению голосов развивающихся стран на международной арене.

За последнее время Иран пополнил ряды ШОС и БРИКС, установил тесные отношения с Евразийским экономическим союзом. Американцы и некоторые западные страны пытались подвергнуть Иран экономическому давлению с помощью санкций и продемонстрировать, что Иран оказался в полной международной изоляции. Теперь мы видим, что проект изоляции ИРИ провалился, и ожидания, которые Запад возлагал на санкции, не оправдались. БРИКС — новое окно в мир для Ирана. У нас также есть значительные возможности и потенциал, которые мы можем предоставить БРИКС, такие как географическое положение, энергетика, транзитные маршруты и коридоры

– Шоэйб Бахман.