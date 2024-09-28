Иран хочет присоединиться к новому банку БРИКС

В Центробанке Ирана подтвердили интерес к НБР БРИКС. Там отметили, что хотели бы присоединиться к этому банку.

Иран заинтересован в том, чтобы присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Такое заявление сделал председатель Центробанка ИРИ после прошедшей в Москве встречи с коллегами и главами Минфинов из стран БРИКС.

"Новый банк развития, созданный БРИКС, может соответствовать целям развития многих стран БРИКС, так как Всемирный банк сегодня действует только в интересах США и западных стран. Мы намерены стать членами этого банка"

– Мохаммад Реза Фарзин

Напомним, члены БРИКС учредили НБР на основе межправсоглашения, заключенного на саммите объединения, который состоялся летом 2014 года в Бразилии.