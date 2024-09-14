БРИКС прирастет десятью странами в Казани

На саммите в Казани состоится первая волна расширения БРИКС. Список стран сейчас готовится, в него войдет около 10 государств.

Этой осенью на саммите в Казани число участников БРИКС расширится примерно на десять стран, предстоящее расширение станет первым этапом, сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"Первая волна расширения, как мы все ожидаем - те, кто подали такие заявления, - будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения"

– глава МИД РБ

Он уточнил, что речь идет о расширении примерно на десять стран - то есть удвоении текущего состава.

Саммит пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября, передает РИА Новости.