Саммит БРИКС 2024: где и когда пройдет, кто приедет в Казань?

В 2024 году в Казани пройдет саммит БРИКС с участием глав государств-членов объединения. Где и когда он состоится? Кто председательствует в БРИКС в 2024 году? Кто приедет на саммит?

В рамках председательства России в БРИКС в 2024 году саммит лидеров стран-участников объединения пройдет в Казани. Помимо членов организации, сюда приедут генсек ООН, а также руководители Азербайджана, Турции, Казахстана и ряда других стран.

Когда и где пройдет саммит БРИКС?

XVI саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В 2024 году Россия председательствует в объединении, приняв эстафету у ЮАР. Предыдущий саммит был организован в Йоханнесбурге.

© Фото: сайт саммита БРИКС 2024 в Казани

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении встречи лидеров стран-членов БРИКС в Казани. Председателем оргкомитета саммита стал Юрий Ушаков.

Кто приедет на саммит БРИКС в Казань?

На саммит БРИКС в Казани приедут председатель КНР Си Цзиньпин, индийский премьер Нарендра Моди и президент Южной Африки Сирил Рамафоса. При этом в Россию по состоянию здоровья не прилетит президент Бразилии Лулу да Силва. Он примет участие в онлайн-формате.

Помимо этого, на мероприятии будут президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также руководители Арабских Эмиратов, Египта и Эфиопии. Эти страны с 1 января 2024 года являются членами объединения.

Кроме того, участвовать в саммите будут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры стран СНГ — президент Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

© Фото: сайт президента Азербайджана

В Казань также приедут представители ШОС, СНГ, ЕАЭС, генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Монголии, Лаоса, Конго, Боливии, Палестины и главы МИД ряда государств.

Кто председательствует в БРИКС в 2024 году?

В этом году в БРИКС председательствует Россия, приняв эстафету у ЮАР. Председательство в объединении проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Стоит отметить, что последний раз Россия председательствовала в объединении в 2020 году. Тогда саммит был проведен в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия организует очную встречу глав-государств-членов БРИКС в третий раз. До этого проводились саммиты в Екатеринбурге (16 июня 2009 года) и Уфе (8-10 июля 2015 года). Еще один саммит должен был состояться в июле 2020 года в Санкт-Петербурге, но он прошел в ноябре 2020 года в онлайн-режиме из-за COVID-19.

Азербайджан и БРИКС

На июльском саммите ШОС в Астане Азербайджан выразил желание вступить в БРИКС. Уже 20 августа Баку официально подал заявку на членство в организации. Это подтвердили как в МИД Азербайджана, так и в самом объединении.

Президент России Владимир Путин также пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на саммит БРИКС в ходе встречи 8 октября текущего года.

Турция вступает в БРИКС

Власти Турции неоднократно подчеркивали заинтересованность страны в сотрудничестве с БРИКС. Однако в этом году Анкара заговорила уже о желании вступить в объединение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сентябре стало известно, что Анкара подала заявку на вступление в БРИКС. Позже это подтвердили помощник президента России Юрий Ушаков, а также представитель правящей партии Турции Омер Челик.

Иран в БРИКС

В июне 2022 года Иран подал заявку на вступление в БРИКС. В следующем году Тегеран был приглашен к членству в объединении. Официально Иран стал полноправным членом объединения с 1 января 2024 года.