Президент Бразилии отменил поездку в Россию на саммит БРИКС

Бразильский лидер по медицинским показаниям не сможет прибыть в РФ, где на этой неделе будет проходить саммит БРИКС. Да Силва примет участие в форуме по видеоконференцсвязи.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку в Казань на саммит БРИКС, который стартует завтра, 22 октября.

Согласно информации в бразильских СМИ, да Силва получил травму головы, медики наложили ему швы и рекомендовали пока отказать от полетов. Травмы бытовая, здоровью главы государства она не угрожает.

"Президент Луис Инасиу Лула да Силва по рекомендации врача не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за временного запрета на длительные авиаперелеты"

– пресс-служба лидера страны

Невозможность присутствия в Казани не станет поводом, чтобы Бразилия - один из старейших членов БРИКС, отказалась от участия в саммите. Да Силва присоединится к саммиту по видеоконференцсвязи.