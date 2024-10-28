Возрождение Карабаха: число предприятий перевалило за 5000

Развитие предпринимательства в Карабахе продолжается, следует из данных Госкомстата. В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах действуют почти 5,1 тыс субъектов предпринимательства и более 93 тыс ИП.

В Карабахском регионе Азербайджана насчитывается почти 5,1 тыс субъектов предпринимательства и более 93 тыс индивидуальных предпринимателей, рассказали в Госкомстате Азербайджана.

По данным на 1 октября в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах вместе взятых работали 5 085 субъектов предпринимательства (микро-, малого, среднего и крупного), а также 93 386 ИП.

Микропредпринимателей в Карабахском экономическом районе действовало 3 875 (2,2% от общего количества в Азербайджане), в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 851 (0,5%).

В области малого предпринимательства в Карабахском экономическом районе насчитывается 188 субъектов (1,6%), в Восточно-Зангезурском – 52 (0,4%).

Что касается среднего предпринимательства, то количество субъектов составляет 86 (2,1%) и 22 (0,6%) соответственно.

Если говорить о крупном предпринимательстве, то в Карабахском экономическом районе ведут деятельность 6 субъектов (0,7%), в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 5 (0,6%).

Наконец, статистика по индивидуальным предпринимателям такова: в Карабахском экономическом районе их 87 510 (6,4%), в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 5 876 (0,4%).