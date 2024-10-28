Вестник Кавказа

Возрождение Карабаха: число предприятий перевалило за 5000

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитие предпринимательства в Карабахе продолжается, следует из данных Госкомстата. В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах действуют почти 5,1 тыс субъектов предпринимательства и более 93 тыс ИП.

В Карабахском регионе Азербайджана насчитывается почти 5,1 тыс субъектов предпринимательства и более 93 тыс индивидуальных предпринимателей, рассказали в Госкомстате Азербайджана.

По данным на 1 октября в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах вместе взятых работали 5 085 субъектов предпринимательства (микро-, малого, среднего и крупного), а также 93 386 ИП.

Микропредпринимателей в Карабахском экономическом районе действовало 3 875 (2,2% от общего количества в Азербайджане), в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 851 (0,5%).

В области малого предпринимательства в Карабахском экономическом районе насчитывается 188 субъектов (1,6%), в Восточно-Зангезурском – 52 (0,4%).

Что касается среднего предпринимательства, то количество субъектов составляет 86 (2,1%) и 22 (0,6%) соответственно.

Если говорить о крупном предпринимательстве, то в Карабахском экономическом районе ведут деятельность 6 субъектов (0,7%), в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 5 (0,6%).

Наконец, статистика по индивидуальным предпринимателям такова: в Карабахском экономическом районе их 87 510 (6,4%), в Восточно-Зангезурском экономическом районе – 5 876 (0,4%).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России

Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России

Фестиваль вина в Грузии и бархатный сезон в Турции: лучшие фото октября 2024

Фестиваль вина в Грузии и бархатный сезон в Турции: лучшие фото октября 2024

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

США поддержали Азербайджан и Армению в стремлении к миру

США поддержали Азербайджан и Армению в стремлении к миру

Как создавался Бакинский театр марионеток?

Как создавался Бакинский театр марионеток?

Наталья Бондарчук: таких танцоров, как на Кавказе, в мире больше нет

Наталья Бондарчук: таких танцоров, как на Кавказе, в мире больше нет

Более 11 600 кв км территории Азербайджана загрязнено минами – ANAMA

Более 11 600 кв км территории Азербайджана загрязнено минами – ANAMA

Экспорт граната принёс Азербайджану более $3 млн

Экспорт граната принёс Азербайджану более $3 млн

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Баку и Ереван искренне прилагают усилия для достижения мира – Эрдоган

Баку и Ереван искренне прилагают усилия для достижения мира – Эрдоган

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы