Новые электростанции появятся в Зангезуре и Карабахе

В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся 32 новые электростанции. Они позволят обеспечить регион зеленой энергией.

Представитель ООО "Электростанция зеленой энергии" Эмиль Ибадов рассказал о строительстве новых электростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Сотрудник отметил, что в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана возводятся 32 новые электростанции. Он добавил, что общая мощность составит 270 мегаватт.

Ибадов подчеркнул, что новые станции полностью обеспечат Зангезур и Карабах зеленой энергией, а избыточная энергия будет поставляться в другие страны.

Стоит добавить, что на освобожденных землях есть потенциал солнечной и ветровой энергии в объеме 10 гигаватт, районы обладают благоприятными условиями для использования солнечной энергии.