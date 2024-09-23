РФ заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана и Грузии при авариях

Россия запросила две республики Южного Кавказа об импорте электроэнергии при авариях. Речь идет об общем объеме 600 МВт

Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с вопросом о возможности поставок электроэнергии на случай аварий. Об этом рассказала член правления "Интер РАО" Александра Панина.

"Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов"

– Александра Панина

Она подчеркнула, что РФ просит эти страны Южного Кавказа быть готовыми поставить РФ по 300 МВт.