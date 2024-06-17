Вестник Кавказа

Россия расширила безвиз для граждан Грузии

Россия расширила безвиз для граждан Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать на территорию РФ без виз на срок свыше 90 дней.

Глава российского государства подписал новую редакцию указа "О порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан Грузии", в которой больше не содержится исключений, предполагающих наличие визы.

Согласно обновленным данным, грузинские граждане имею право посещать территорию РФ для рабочих целей на срок, который не превышает 90 дней. Также под безвиз попадают те, кто намерен учиться на российской территории.

Таким образом, отмена визовых требований способствует развитию бизнеса и торговых отношений между двумя странами, а также значительно облегчает процесс подачи документов для поступления в учебные заведения России.

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