Россия задумалась о полном безвизе для Грузии

Пресс-секретарь главы РФ заявил, что Москва готова рассмотреть обращение Тбилиси об отмене визового режима между Россией и Грузией.

Россия рассмотреть обращение властей Грузии об отмене визового режима между двумя странами, если будет соответствующее предложение. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

Он заявил, что не видел подобного обращения.

"Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение"

– Дмитрий Песков

Ранее грузинская партия "Солидарность во имя мира" направила обращение к президенту РФ о том, чтобы Москва рассмотрела возможность отмены виз для граждан республики.

Кроме этого, представители партии предложили провести амнистию для тех, кто невольно нарушает правила пребывания в России и упростить трудоустройство для граждан Грузии.