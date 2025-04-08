Вестник Кавказа

Четких сроков восстановления отношений России и Грузии нет – Песков

Четких сроков восстановления отношений России и Грузии нет – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь Кремля Песков прокомментировал сегодняшние слова замглавы МИД РФ Галузина о готовности Москвы восстановить отношения с Тбилиси. Он передал, что четких сроков нет.

Россия готова нормализовать связи с Грузией, однако четких сроков по восстановлению дипотношений еще нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Сегодня он дал интервью изданию "Известия", в котором заявил о готовности России восстановить отношения с Грузией. По этому поводу журналисты на брифинге Пескова поинтересовались, не давал ли президент РФ Владимир Путин указаний в этом направлении.

"Каких-то четких сроков нет. Но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят"

- Дмитрий Песков

Напомним, что Россия и Грузия не имеют дипотношений с 2008 года.

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