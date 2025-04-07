Вестник Кавказа

Россия готова восстановить дипотношения с Грузией – МИД

Россия готова восстановить дипотношения с Грузией – МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ сообщили, что Москва в вопросе возобновления отношений с Тбилиси готова пойти так далеко, как согласятся грузинские власти. Россия готова возобновить дипломатические отношения с Грузией.

Восстановление дипломатических отношений России и Грузии возможно, Москва на это готова, поделился замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям".

Галузин отметил, что в Москве сожалеют из-за позиции грузинской стороны, которая увязывает восстановление дипотношений с позицией РФ по Абхазии и Южной Осетии. При этом Москва готова всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси, добавил замминистра.

"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет"

– Михаил Галузин

Напомним, между государствами нет дипломатических связей с 2008 года.

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