Премьер Грузии: мы хотим в ЕС, но сохраним связи с Россией

Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии мирное видение отношений с Россией. Он отметил, что у Тбилиси нет дипотношений с Москвой, но поддерживается торговля.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе дал оценку отношениям Тбилиси и Москвы. Он отметил, что у Грузии мирное видение отношений с Россией.

Глава правительства заявил, что Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Кавказе. Политик подчеркнул, что все соседние страны ценят действия Тбилиси.

Кобахидзе сказал, что сегодня Грузия придерживается очень мирного и прагматичного видения отношений с Москвой.

Он напомнил, что у страны отсутствуют дипломатические отношения с Россией. При этом премьер добавил, что государства поддерживают торговое партнерство.

Помимо этого, политик назвал вступление в Евросоюз при сохранении мирных добрососедских отношений с соседями, в том числе с Россией, главным приоритетом Грузии.

Грузия между ЕС и РФ

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о балансе интересов Грузии между интеграцией в евроатлантические структуры и сохранением активных экономических связей с Россией.

"С 2012 года, когда "Грузинская мечта" пришла к власти, она отложила в сторону политику радикальной европеизации, подразумевавшей конфронтацию с Россией в обмен на быстрый доступ и интеграцию в НАТО и ЕС. В 2017 году по совету американских политиков вопрос вступления в НАТО был отложен, и с тех пор главным вопросом для Грузии стала интеграция в Европейский Союз", - прежде всего напомнил он.

"В 2022 году, когда началась СВО, Запад поставил грузинскую власть перед выбором: вы или с нами, или против нас. "С нами" означало участие Грузии в нанесении Западом стратегического поражения России. Грузинская сторона тогда крайне удивилась, ведь до этого на протяжении многих лет Запад был доволен тем, как Грузия проводила прагматичную политику. Европейцы и американцы сказали Тбилиси, что "время прагматики" закончилось и началось "время ценностей", так что Грузия обязана показать свою верность Западу даже в ущерб национальным интересам", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Правящая партия, опираясь на собственные интересы либо на патриотические сантименты, отказалась выполнять условия Запада и с тех пор стала "пророссийской" именно потому, что выбор был: или с нами, или против нас. "Грузинская мечта" стала камнем преткновения для интересов Америки и Европы в Грузии, так как не стала бороться с Россией. Поэтому Ираклий Кобахидзе и другие члены правящей партии на протяжении трех лет подчеркивают, что причина, по которой у Грузии испортились отношения с Брюсселем и администрацией Байдена – политика Грузии по отношению к России", - указал эксперт.

"Сегодня на IV Анталийском дипломатическом форуме Ираклий Кобахидзе, по сути, подытожил результаты независимой политики Грузии. Если бы "Грузинская мечта" согласилась пойти на радикальные шаги, на обострение отношений с Россией, никто бы на Западе сейчас не говорил, что Грузия – не демократия, никто бы не призывал к досрочным парламентским выборам и не называл "Грузинскую мечту" пророссийской. То есть вопрос России в контактах Грузии с Западом по-прежнему очень жестко стоит. Пока конфронтация между Европой и Россией не будет снята, "Грузинская мечта" будет находиться под давлением Запада", - подчеркнул Арчил Сихарулидзе.

Перспективы вступления Грузии в ЕС

Регионовед обратил внимание, что Евросоюз в целом сейчас не настроен на расширение. "Такая интеграция пока что невозможна, а обещания – не более чем "Сказки венского леса". Сами представители ЕС четко дали понять, что до 2030 года ни о какой интеграции никакой страны не может идти речи. Как будет выглядеть политическая ситуация через пять лет, сейчас крайне трудно прогнозировать. При этом Грузия не граничит землей с ЕС, а значит, для нее единственный реальный выход стать членом ЕС – дождаться, пока в Евросоюз войдет Турция. Перепрыгнуть через геополитику и войти в ЕС, не будучи связанной географически с Европой – это те же сказки", - пояснил он.

"Евросоюз никогда не расширялся через моря, расширение всегда шло через землю. Должна быть четкая граница. В этом понимании и Украина, и Молдова, и Турция стоят намного выше в очереди на вступление в ЕС. Но шансы Турции завершить свои 30-летние усилия вступлением в Евросоюз тоже выглядят неубедительными. Поэтому Грузии скорее стоит ориентироваться не на статус члена ЕС, а на повышение стандартов жизни и производства до такого уровня, чтобы любой наш продукт и любой наш бизнес был привлекателен для европейского рынка, а граждане могли свободно путешествовать по Европе. Нужно стать как Норвегия или Япония – они ведь не члены ЕС, но у них как стран высочайшего развития нет проблем в работе с Европой", - заключил Арчил Сихарулидзе.