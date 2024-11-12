Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога снова открыта для всех

Военно-Грузинская дорога снова открыта для всех
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные власти Грузи завершили очистку горного участка Военно-Грузинской дороги от снежных заносов, что позволило открыть полноценное движение автомобилей, в том числе и грузовых, между Россией и Грузией.

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, заработала в штатном режиме – на ней возобновлено движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии сегодня открыли для легковых автомобилей и автобусов, сообщал в телеграм-канал ФТС РФ, теперь же расчищенная от снежных заносов трасса открылась и для грузовиков, передает "Интерфакс".

За время, пока дорога была закрыта, в электронной очереди для проезда через границу со стороны России собрались уже почти 4 тыс большегрузов, сообщал ранее сайт Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, неблагоприятные погодные условия закрыли Верхний Ларс для транспорта в 23:40 11 апреля – на территории Грузии снова разбушевалась непогода, также в горах создалась серьезная опасность схода лавин на участке Гудаури-Коби.

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