Вестник Кавказа

Военно-грузинская дорога прирастет инфраструктурой к 2028 году

Военно-грузинская дорога прирастет инфраструктурой к 2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завершение крупного проекта вдоль Военно-грузинской дороги намечено в 2028 году. Там появится отель, рестораны, автозаправки, автосервисы и зарядные станции для электрокаров. Реализация проекта пройдет в 2 этапа.

Крупный инвестиционный проект будет осуществлен на Военно-грузинской дороге в Северной Осетии, идущей к границе России и Грузии. Он будет включать возведение отеля и другой необходимой для автомобилистов инфраструктуры, рассказали в Минэкономразвития республики.

«В Северной Осетии советом по инвестициям был одобрен важный инвестиционный проект, который предполагает создание придорожной инфраструктуры на федеральной трассе А161 „Владикавказ — Верхний Ларс“, ведущей к границе с Грузией. Он будет реализовываться в два этапа до 2028 года»

- Минэкономразвития Северной Осетии

Осуществление первого этапа пройдет до декабря 2025 года. За это время вдоль дороги построят автозаправку.

К 2028 году, когда завершится второй этап, появится основная придорожная инфраструктура – гостиница, рестораны, сервисные мастерские и зарядные станции для электрокаров.

Проект оценивается в 1,3 млрд рублей. Он создаст более 130 новых рабочих мест.

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