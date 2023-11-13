Путин примет эмира Катара в Москве

В Кремле заявили, что Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара. Ранее там заявляли, что они обсудят региональные вопросы и ситуацию на Украине.

Российский лидер Владимир Путин примет эмира Катара Тамима Аль Тани, который совершит официальный визит в Москву, 17 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что руководители государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд других основных тем международной повестки дня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин и эмир Катара затронут украинскую проблематику и обменяются мнениями по региональным делам.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сегодня Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке.