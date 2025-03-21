Вестник Кавказа

"Архыз" ждет туристов из Грузии и Турции летом

"Архыз" ждет туристов из Грузии и Турции летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов из других стран на "Архыз" этим летом возрастет, рассказал гендиректор курорта. "Архыз" востребован у путешественников из Грузии, Турции, Индии и других стран.

Иностранных туристов на горном курорте "Архыз" в КЧР этим летом ожидается больше, чем летом 2024 года, поделился генеральный директор курорта "Архыз" Роман Киранчук.

"Ожидаем, что интерес иностранных гостей к нашему курорту в новом летнем сезоне возрастет. С 2023 года к нам стали приезжать гости не только из Абхазии, Грузии и других стран ближнего зарубежья, но и из Турции, ОАЭ, Индии, некоторых европейских государств"

– Киранчук

В летнем расписании аэропорта Минвод появятся авиарейсы по новым направлениям - в города Индии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки.

В будущем в Карачаево-Черкесии откроется собственный аэропорт, что расширит перспективы для развития туризма в регионе.

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