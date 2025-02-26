"Архыз" хочет на 20% увеличить поток туристов летом

Летом 2025 года курорт "Архыз" в КЧР хочет принять на 20% больше туристов. Руководство объекта отметило рост интереса у россиян к горному отдыху в этот период.

На "Архызе" в Карачаево-Черкесии (КЧР) ожидают 20% рост потока туристов летом. При этом, идет рост бронирований отдыха: заполненность некоторых отелей на июнь уже достигла 50%, рассказали в пресс-службе курорта.

"Мы наблюдаем рост интереса туристов к летнему отдыху в горах. По прогнозам отельеров, рост бронирований в период с мая по октябрь составит 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прошлым летом туристы начинали активно бронировать номера на лето с середины мая"

- пресс-служба

Выросла и средняя продолжительность отдыха в горах до 5-10 дней, отметили в сообщении. Чаще других длительное путешествие выбирают туристы с семьей.

Операционный директор "Архыза" Ирина Редих передала, что популярность курорта может быть связана с поиском альтернативных мест для отдыха у туристов, путешествующих с семьей и привыкших к пляжам. Об этом также говорит рост продолжительности путешествия.