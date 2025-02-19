Вестник Кавказа

Курорт "Архыз" принял 460 тыс туристов с начала года

Курорт "Архыз" принял 460 тыс туристов с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых на курорте "Архыз" в КЧР выбрали свыше 460 тыс туристов с января 2025 года. Он привлекает путешественников разнообразными мероприятиями и новым сервисом.

Курорт "Архыз", расположенный в Карачаево-Черкесии, посетило свыше 460 тыс туристов с начала 2025 года. Это на 10% больше показателей 2024 года за аналогичный период, передал журналистам гендиректор курорта Роман Киранчук.

"С начала этого года наш курорт принял уже около 460 тыс. гостей, это на 10,6% превышает показатели в январе-феврале 2024 года. Всего в прошлом году турпоток на "Архыз" вырос на 20% и составил более одного миллиона человек"

- Роман Киранчук

Он также назвал факторы, которые влияют на популярность "Архыза": это организация новых сервисов и проведение разнообразных мероприятий. В качестве примера глава курорта привел недавнее празднование 23 февраля, которое посетило около 7 тыс человек.

По итогам 2025 года курорт "Архыз" планирует принять свыше 1,2 млн путешественников, добавил Роман Киранчук в разговоре с ТАСС.

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