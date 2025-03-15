Вестник Кавказа

Руководитель МАГАТЭ прилетел в Иран

Руководитель МАГАТЭ прилетел в Иран
© Фото: соцсети Рафаэля Гросси
Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Иран. Глава МАГАТЭ встретится с министром иностранных дел и руководителем Организации по атомной энергии ИРИ.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прилетел с визитом в Иран, сообщает местное госагентство ISNA.

Генеральный директор Агентства прибыл в Тегеран во главе технической организации. Гросси намерен провести переговоры с иранскими официальными лицами.

Отмечается, что он встретится с главой внешнеполитического ведомства ИРИ Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии республики Мохаммадом Эслами.

Стоит добавить, что предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре прошлого года.

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