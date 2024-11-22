Иран пригрозил МАГАТЭ разрывом отношений

В Тегеране заявили, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. Там добавили, что страна выдворит всех инспекторов в случае угроз из США и Израиля.

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, генерал КСИР Али Шамхани пригрозил МАГАТЭ разрывом отношений и выдворением инспекторов из страны.

Шамхани заявил, что Тегеран будет вынужден применить меры сдерживания, если Штаты и Израиль продолжат угрожать республике военными действиями.

Он также сообщил, что Иран может переместить обогащенный уран в более безопасные и неизвестные места на своей территории.

Ранее СМИ писали, что Иране может согласиться на снижение уровня обогащения урана в обмен на полное снятие санкций и прекращение поддержки иранской оппозиции.