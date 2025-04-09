Вестник Кавказа

Объем денежных переводов из РФ в Грузию сократился в два раза

Объем денежных переводов из РФ в Грузию сократился в два раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Грузии обнародовал новые данные по денежным переводам из РФ в Грузию. Финансовый регулятор зафиксировал падение объема переводов.

За первые три месяца этого года зафиксировано падение объемов денежных переводов из России в Грузию. Финансовая активность снизилась в 1,9 раза, сообщает Нацбанк Грузии. 

Общий объем переводов за три месяца из РФ в Грузию составил чуть более $93 млн. 

Напомним, что всего в Грузию направили более $786 млн из других государств за первые три месяца года. Это на 3% меньше, чем в начале минувшего года. 

Согласно данным финансового регулятора, наиболее значительные переводы были отправлены из США – почти $150 млн, а также из Италии – более $140 млн.

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