Российские специалисты уже работают над железной дорогой Решт – Астара

Работа над проектом железной дороги Решт – Астара, строительством которой завершится создание международного транспортного коридора Север – Юг, уже ведется с участием российских специалистов в Иране.

Создание железнодорожного отрезка МТК Север – Юг с участием специалистов из России уже идет на территории Ирана, рассказал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

"Наши специалисты уже присутствуют в Иране и работают"

– Оверчук

В ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется для строительства участка Решт – Астара, вице-премьер прокомментировал заявление иранского посла в Москве Казема Джалали, который ранее сообщил, что дорога будет строиться на протяжении минимум трех, а скорее всего не менее трех-четырех лет. Оверчук выразил мнение, что Джалали привел эти цифры исходя из расчетов, проделанных специалистами, пишет ТАСС.

Напомним, что Москва и Тегеран подписали соглашение о строительстве отрезка Решт – Астара в 2023 году. Протяженность его составляет 160 км. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд евро. В рамках соглашения российская и иранская стороны намерены вести совместное финансирование таких процессов, как проектирование и строительство железной дороги.