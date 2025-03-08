Железнодорожный участок Решт-Астара заработает через 3-4 года

Отрезок транспортного коридора "Север-Юг" между Рештом и Астарой, а точнее соответствующая железная дорога, будет построен в течение трех-четырех лет. Такие сроки назвал иранский посол в Москве Казем Джалали.

Участок от Решта до Астары, принадлежащий международному транспортному коридору Север-Юг, будет проложен самое меньше через 3-4 года, рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Мы понимаем, что, как минимум, 3-4 года еще нужно, чтобы построить железную дорогу (Решт-Астара)"

– дипломат

Джалали предположил, что на это время при перевозках можно доставлять грузы до Решта по железной дороге, а далее перегружать их на грузовики и продолжать путь по автомобильной дороге, которая уже действует: за год по ней было доставлено свыше 3 млн т грузов.

По его словам, протяженность недостроенного участка железной дороги составляет 160 км. Джалали уточнил, что иранские ответственные лица продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами по этому моменту.

Напомним, что российско-иранское соглашение о совместном строительстве участка Решт-Астара длиной 106 км было подписано в 2023 году. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Как следует из соглашения, финансирование проектирования, собственно строительства и поставок товаров и услуг будет вестись совместно обеими сторонами, Москвой и Тегераном.

Кроме того, посол уточнил, что участок Решт-Астара относится к западному маршруту коридора Север - Юг. Кроме него действуют также восточный и средний маршрут. Восточный проходит через Казахстан и Туркменистан, он начал действовать в 2023 году. Пока по нему перевозится 1,8 млн т грузов в год, но планируется увеличить этот показатель: так, в 2025 году он может достигнуть 3 млн т. Джалали отметил и высокий потенциал этого маршрута – 15 млн т грузов в год.

Третий маршрут, так называемый средний, пролегает через Каспийское море.

"В 2024 году более 8 млн т грузов мы провозили через Каспийский маршрут"

– Джалали

Дипломат выразил мнение, что это "очень хороший" показатель.