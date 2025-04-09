Глава Минэкономики Азербайджана и руководитель Росреестра провели переговоры

Министр экономики АР Микаил Джаббаров и глава Росреестра Олег Скуфинский провели переговоры в Баку. На них рассматривались вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также обмена опытом между ведомствами.

Встреча главы Росреестра Олега Скуфинского и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова состоялась в азербайджанской столице. О ней сообщил сам глава Минэкономики Азербайджана.

"Мы провели встречу с делегацией во главе с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России Олегом Скуфинским"

– Микаил Джаббаров

Глава экономического ведомства уточнил, что в ходе беседы рассматривались такие вопросы, как упрочение российско-азербайджанского экономического сотрудничества и обмен опытом между возглавляемым им ведомством и Росреестром. Кроме того, добавил Джаббаров, речь шла об оптимизации применения регистрационных и кадастровых сведений. Еще одной темой, которую подняли участники переговоров, стало формирование в стране надежной системы пространственных данных.