Вестник Кавказа

Банк России увеличил стоимость доллара

Банк России увеличил стоимость доллара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк повысил курс доллара. Стоимость американской валюты на четверг составляет 82,56 рублей. При этом курс евро регулятор понизил.

Российский Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на завтра, 17 апреля, данные опубликованы на портале отечественного регулятора.

Отмечается, что стоимость американской валюты на четверг увеличилась и составляет 82,56 рубля. В среду доллар курс доллара находился на отметке 82,3 рубля.

При этом Банк России понизил курс евро на четверг на 26 копеек. Если в среду европейская валюта стоила 93,68 рубля, то 17 апреля она опустится до отметки в 93,34 рубля.

Стоит добавить, что Центральный банк поднял котировки юаня на 12 копеек. Стоимость китайской валюты на завтрашний день составит 11,28 рублей.

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