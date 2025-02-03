Самой доходной валютой мира стал рубль

Российская нацвалюта признала самой доходной в мире, сообщает Bloomberg. С начала 2025 года рубль укрепился на 38% относительно доллара.

Российский рубль в этом году стал самой доходной мировой валютой, пишет со ссылкой на экономистов Bloomberg.

Ослабление американского доллара привело к тому, что в начале 2025 года рубль укрепился на 38% на внебиржевых торгах.

"Рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов"

– экономист T-Investments Софья Донец

Кроме того, в пользу рубля сыграло налаживание контактов между Москвой и Вашингтоном, для инвесторов российская валюта стала привлекательнее. По прогнозам экономистов, в ближайшее время ослабления рубля не предвидится.

В годовом выражении реальный эффективный курс рубля, согласно подсчетам Центробанка, за первый квартал года вырос на 19,2%.

Как Россия укрепила рубль?

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о трех внутрироссийских факторах, которые содействовали росту курса рубля к доллару.

"Во-первых, влияет тот факт, что доллар вообще не торгуется на российской бирже, как и евро. Снижение спроса инвесторов на доллар из-за прекращения долларовых торгов неизбежно повлияло на его курс к рублю", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, упал спрос и среди простых граждан, так как россияне стали меньше выезжать за рубеж. В-третьих, внешняя торговля сейчас ведется в основном через Китай и в юанях, то есть и для импортеров потребность в долларе упала", - продолжил Юрий Юденков.

При этом, по оценке экономиста, эти факторы скоро достигнут максимума влияния на курс рубля и в отсутствие других причин укрепление российской валюты остановится. "В этом году, я думаю, стоит ожидать, что доллар закрепится на уровне 80 рублей. Причин для дальнейшего роста нет", - заключил профессор РАНХиГС.

Государственный фактор

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, указал на вклад государства в укрепление рубля.

"Если говорить об экономических факторах, то на рубль позитивно влияет минимальный дефицит бюджета. Правительство эту планку выдерживает, и пока никаких заявлений об увеличении дефицита бюджета нет. Но главное — это, конечно, политика ЦБ, который очень грамотно управляет ключевой ставкой, не идет на ее резкое снижение и следит за ситуацией на рынке. Взвешенные действия Центробанка и правительства безусловно сказываются на ситуации на финансовом рынке", - отметил он.

"Не менее важен внешнеполитический фактор в резком укреплении рубля. Наша валюта обесценивалась, когда риторика по отношению к России была очень жесткой. Сейчас же мы видим изменение политики США, пока на словах, но уже и это воздействует на курс рубля и говорит о потенциале его дальнейшего роста. Если произойдет реальное улучшение отношений между Россией и США, укрепление рубля будет обеспечено", - подчеркнул Анатолий Аксаков.

При этом чрезмерно сильный рубль будет неудобен для российской экономики. "Нам важно, чтобы наши товары активно покупали за рубежом, а для этого нужен относительно слабый рубль. Для того, чтобы поддержать экспортеров и продавать нашу продукцию за рубежом, нам выгоднее, чтобы рубль сильно не укреплялся. Я думаю, тот диапазон, в котором курс сейчас находится, вполне комфортен, мы уже к нему привыкли. Все внешние взаимоотношения и планы на внутреннее развитие сейчас строятся, исходя из курса порядка 80 с чем-то рублей за доллар", - резюмировал Анатолий Аксаков.