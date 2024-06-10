Грузинская оппозиция попросила у Владимира Путина полный безвиз

Грузинская партия "Справедливость во имя мира" не только сменила сегодня руководство, но и обратилось напрямую к Владимиру Путину с рядом предложений, в том числе по усилению безвизового режима, депортации нелегальных мигрантов и упрощению трудоустройства грузинских граждан в РФ.

Не связанная с Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Справедливость во имя мира" опубликовала сегодня открытое видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой отменить оставшиеся визовые ограничения граждан Грузии для въезда в Россию.

Напомним, что 90-дневный безвизовый режим при посещении России сейчас действует для граждан Грузии только по определенному списку целей. Оппозиционеры предложили разрешить свободный въезд в РФ.

Кроме того, они попросили у российского руководства выдать Грузии нарушителей миграционного законодательства РФ и упростить трудоустройство грузинских граждан в России.

Видеообращение было записано по случаю съезда партии, на котором было избрано партийное руководство. Возглавил "Справедливость во имя мира" Михаил Жгенти, секретариатом партии будет руководить Темур Пипия.