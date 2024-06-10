Грузия предложила Британии прямые рейсы Тбилиси-Лондон

Грузия хочет устроить прямые рейсы из Лондона в Тбилиси, чтобы привлечь больше британских туристов на грузинские курорты. Для этого есть все технические условия.

Замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили провела сегодня переговоры с замом дипломатического представителя Британии в Тбилиси Клэр Олблес по теме организации беспересадочных авиарейсов между двумя странами. Квривишвили пояснила, что Грузия хочет привлечь как можно больше британских туристов, а для этого требуется удобное транспортное сообщение.

"Мы с оптимизмом оцениваем открытие прямых рейсов из Великобритании. Для нас Британия является важным авиационным и туристическим рынком. Мы уверены, что начало прямых рейсов даст значительный толчок росту туристических потоков в Грузию"

– Мариам Квривишвили

Также замминистра отметила, что ведомство рассматривает возможности для рекламы отдыха в Грузии на британском рынке туристических услуг. Она подчеркнула, что число рейсов в республику неуклонно растет, как и инфраструктурные возможности грузинских аэропортов, поэтому для организации рейсов напрямую из Лондона в Тбилиси есть технические условия.

Чиновник уточнила, что в ближайшие 4,5 месяца грузинские воздушные гавани примут более 13,5 тыс авиарейсов, из них 18% придется на государства Евросоюза, 16,5% – на арабские страны Персидского залива, а 13% - на Россию, ставшую после возобновления авиасообщения самой летающей в Грузию страной.