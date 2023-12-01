Верхний Ларс снова закрыт для транспорта

В ночь на понедельник автомобильное движение через Верхний Ларс было остановлено. Открыть границу планируют после улучшения погоды.
Пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии закрылся для всех видов транспорта, информирует Федеральная таможенная служба России.
"Запрещено движение… в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии"
– ФТС РФ
Проезд через границу с Грузией возобновится после стабилизации погоды. Отметим, что предупреждение было выпущено в ночь на 14 апреля.