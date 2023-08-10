Пункт пропуска армянского раздора

© Фото: сайт Госпогранслужбы Азербайджана

Ситуация вокруг пограничного пункта пропуска "Лачин" продолжает накаляться: к 22 грузовикам с "гуманитарной помощью" для армянского населения Карабаха, которое "голодает" и которую обязаны пропустить азербайджанские пограничники, присоединились еще полторы сотни основательно потрепанных 44-дневной войной "ветеранов".

Колонна с "мирным грузом для голодающих армян Карабаха", кукующая на подъезде к пограничному пункту пропуска (ППП) "Лачин" с 26 июля и уже потерявшая всякую надежду когда-нибудь пересечь его, получила неожиданную поддержку - поугасшую истерию вокруг Лачина с новой силой взялись раздувать ереванские национал-радикалы из клана Кочаряна и Саргсяна, которые никак не могут смириться с тем, что идея "независмого Арцаха" безвозвратно канула в прошлое.

Провокация с продолжением

Отряд "Крестоносцы", как гордо назвали себя недобитки-радикалы, два дня назад устроили митинг у здания правительства в Ереване, потребовав у кабмина Армении "немедленно доставить груз продовольствия" в Ханкенди, пригрозив в противном случае силой оружия "прервать блокаду" и "остановить гуманитарный кризис". Впрочем, их демарш закончился быстро – помог спецназ армянской полиции, который выдавил митингующих с площади, а самых активных задержал на пару часов.

Накануне отряд численностью в 150 "горячих голов" прибыл в приграничное армянское село Корнидзор, у которого начинается современный въезд в Азербайджан по Лачинской дороге, но потом все же решил сменить дислокацию, чтобы "не обострять обстановку", заявил его командир, армянский полковник Саркис Погосян.

С оружием, как и с угрозами того, что "решат вопрос силой", бандиты явно погорячились – его не дал командир корпуса армянского спецназа генерал Армен Гозалян, к которому они "завернули" в Горус: он прекрасно знает, чем обычно заканчиваются подобные вооруженные провокации против азербайджанского погранпоста. Не солоно хлебавши, колонна "патриотов" безоружной добралась до стоянки грузовиков с продовольствием, где их и встретили армянские полицейские, с которыми они успели близко познакомиться в Ереване.

Сложные вопросы…

Тут бы и сказочке конец – очередная провокация провалилась, Лачинский коридор остался закрытым для непонятной "гуманитарки" и провокаторов и открытым для карабахских армян и сотрудников МККК, а российские миротворцы письменно отказались обеспечивать безопасность крикунам Погосяна. И осталось им мирно нежиться под палящим солнцем и доедать припасы, которые предыдущие их коллеги-провокаторы пытались завезти отнюдь не голодающим карабахцам. Но есть несколько "но".

Если желание заключить мирный договор с Азербайджаном действительно искреннее, то почему официальный Ереван допускает подобные провокации и по сути поощряет их, не ставя на место зарвавшихся сепаратистов? Видно, не все хорошо внутри самих коридоров власти, если такие, с позволения сказать, "сторонники справедливости" могут ставить ультиматумы у стен кабмина целой страны, и это им сходит с рук практически безнаказанно. Почему они могут диктовать какие-то требования властям Армении, фактически признавшим территориальную целостность Азербайджана и закрывшим вопрос Карабаха? Почему нынешние реваншисты, большинство из которых – боевики и функционеры "партии войны" Кочаряна и Саргсяна, до сих пор на свободе? Почему в отношении них еще не запущены судебные процессы – ведь, по сути, их требования и ультиматумы – не что иное, как угроза действующей власти, преступление, которое в любой стране влечет за собой самое суровое наказание?

…И простые ответы

Ответ на все эти вопросы вполне очевиден – Армению продолжают раздирать внутренние противоречия, причина которых кроется в вечном желании лавировать между заманчивыми, зачастую прямо противоположными предложениями, чтобы оставаться "хорошими" и для "ваших", и для "наших". Зачастую ради этого власти готовы пойти на любую авантюру, граничащую с подлостью. Вот и пример: прекрасно зная о том, что мирный договор с Азербайджаном – неизбежность, к тому же, такой документ открывает совершенно новые перспективы для экономики страны, Ереван всячески затягивает этот процесс, желая получить новые преференции от Запада.

Запад тоже ведет себя соответственно – прекрасно сознавая причины лжи и задержек в миротворческом процессе, они закрывают на это глаза, поскольку на уровне государств громких претензий к Армении вроде бы и нет, в то же время Западу сейчас выгодна поддержка фейков Еревана, это укрепляет присутствие США, Франции и НАТО на Южном Кавказе, и сегодня Ереван и Вашингтон работает на общую повестку дня.

Что касается Лачинского коридора, позицию Еревана значительно ослабляет предложение Баку организовать иной, более естественный маршрут поставок товаров в Карабахский экономический район – через Агдам, а значит без заезда гуманитарного транспорта на территорию Армении, однако режим Никола Пашиняна, не приводя никаких аргументов, наотрез отказывается рассматривать его. Впрочем, оно и понятно: задача западных кураторов – снабжать Карабах, нашпигованный военными преступниками, оружием и боеприпасами, сохраняя его как "воинственный" регион.

Выход есть!

Единственный достойный для нынешних армянских властей выход в этой ситуации – выработать четкую линию политики и экономики, расставить все по местам, определиться, что нужно стране и ее народу, расставить по полочкам, кто – свои, а кто – чужие, и строить отношения с соседями так, чтобы больше не было стыдно за свою двуличность.

Но вот удастся ли?..