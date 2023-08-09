Армянские националисты готовятся штурмовать ППП "Лачин"

Опубликовано: 12:15, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На армяно-азербайджанской границе у ППП "Лачин" вновь неспокойно: толпа из 150 армянских радикалов приехала в соседнее село Корнидзор и заявляет о желании поговорить с российскими миротворцами о Лачинском коридоре. Если миротворцы не выполнят их волю, националисты намерены пойти на штурм пропускного пункта.

Группа армянских националистов прибыли сегодня в приграничное село Корнидзор, у которого начинается современный въезд в Азербайджан по Лачинской дороге. Группа, посетив накануне военное кладбище Ераблур, объявила, что намерена добиться открытия Лачинского коридора для ввоза в Карабахский экономический район оружия, мин и боевиков.

Называющий себя лидером группы Саркис Погосян утверждает, что ее численность составляет 150 человек. По его словам, сначала националисты планируют провести переговоры с миротворцами, и если те не откроют границу для незаконных грузов, то радикалы обещают "открывать дорогу силой".

Опубликованные в соцсетях видео свидетельствуют, что провокаторы могут не добраться даже до миротворцев, поскольку их продвижение от Корнидзора к Лачинскому мосту через реку Хакари, целиком расположенному на территории Азербайджана, блокирует армянская полиция.

Данная акция является развитием кампании Еревана против транспортного и паспортного контроля в Лачинском коридоре. Ее первым актом была отправка 26 июля, сразу же после встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, двух десятков грузовиков с продуктами к ППП "Лачин". Армянские власти настаивали, что это "гуманитарная помощь", которую азербайджанские пограничники обязаны пропустить – при том, что Лачинский коридор открыт только для карабахских армян, сотрудников МККК и российских миротворцев и закрыт для любых посторонних машин и граждан.

Грузовики так и стоят между Корнидзором и мостом через Хакари, что дает повод Еревану говорить о "блокаде" Лачинского коридора, хотя карабахские армяне, машины МККК и РМК продолжают пересекать границу каждый день. Кампания рассчитана на западного зрителя, чтобы побудить Вашингтон, Брюссель, Париж и других применить какие-либо меры против Баку. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян так и сказал сегодня, пока толпа радикалов ехала к Корнидзору: "ЕС должен совершить четкие шаги по разблокированию Лачинского коридора".

Поскольку все видят, что власти Армении лгут, на словах их ложь поддерживают те политики, которым это выгодно, но на уровне государств никаких движения против Азербайджана – надежного поставщика углеводородов в ЕС – не совершается. Кроме того, позицию Еревана значительно ослабляет предложение Баку организовать более естественный маршрут поставок товаров в Карабахский экономический район – через Агдам, то есть без заезда гуманитарного транспорта на территорию Армении. Режим Никола Пашинян наотрез отказывается рассматривать этот маршрут, хотя никаких аргументов у него нет. Есть только потребность возобновить завоз вооружений в Карабах.

Поскольку существенной реакции от Запада на армянскую кампанию не поступает, ее организаторы теперь устраивают новый спектакль, уже с подставными актерами в масках возмущенной общественности. Пока неясно, чего в нынешней провокации больше – театральности или радикализма. Пойдут ли националисты на настоящую попытку вторжения в Азербайджан или предпочтут покричать с армянской стороны границы и разойтись? Если судить по публикуемым видео, у них нет оружия, и одеты они в обычную летнюю одежду. Какой-то реальный штурм хорошо укрепленных позиций азербайджанских пограничников и военных в таких условиях невозможен.

Однако Еревану и не нужно, чтобы радикалы бежали 150-головой толпой по мосту под пули. Рядом с Корнидзором находятся постоянные позиции армянских военных. Провокаторам достаточно вызвать на себя минимальный огонь, чтобы завязался бой между войсками двух государств, и немедленно спастись бегством. Тогда реваншисты добьются двух целей: во-первых, Лачинский коридор в самом деле окажется заблокированным (его открытость – основная проблема тех, кто не может убедить мир в "блокаде" Карабаха), во-вторых, появится новый повод заявить в СМИ и на международных площадках о напряженности между Азербайджаном и Арменией, а следовательно, о невозможности договариваться с Баку по мирному договору и необходимости ввода на границу международных миротворцев.

Таким образом, националисты во главе с Саркисом Погосяном приехали к ППП "Лачин" не для его открытия, а, наоборот, для его полного закрытия. Такова стратегия этой пиар-кампании: солгать и попытаться подогнать реальность под свою ложь. Практического эффекта у провокации вновь не будет, только информационный, а значит, на земле ничего не изменится в пользу Еревана. Напротив, ухудшение военной обстановки у ППП "Лачин" только усилит согласие наблюдателей в том, что лучшим вариантом являются поставки гуманитарных грузов в Карабах по дороге Агдам-Ханкенди.