Почему ООН солгала о Лачинском коридоре?

© Фото: General Prosecutor's Office of Azerbaijan

Совет ООН по правам человека допустил проникновение в свои документы фейков Еревана о ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Российский политолог Дмитрий Солонников объяснил, почему это произошло.

Порядок в Карабахе

С 23 апреля 2023 года в Лачинском коридоре царит порядок. Азербайджан установил ППП "Лачин" на условной армяно-азербайджанской границе, организовал паспортный контроль и полную проверку всех грузов, въезжающих из Армении либо выезжающих в нее. Благодаря этому мгновенно прекратились контрабанда оружия, мин и боевиков в Карабахский экономический район Азербайджана и нелегальный вывоз азербайджанских ресурсов в Армению. Лачинский коридор наконец-то стал использоваться по своему назначению – для свободного пересечения границы карабахскими армянами, сотрудниками МККК и РМК, безопасность которого, как и сказано в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года, гарантирует Азербайджан.

Ранее в Ханкенди, Ходжавенд и Агдере мог проникнуть кто угодно, включая французских политиков, иранских наемников и незаконных переселенцев с Ближнего Востока, теперь же по Лачинскому коридору ездят только те, ради кого он и создавался – карабахские армяне. Наведение порядка, закрытие границы для реваншистов из Еревана и случайных людей из третьих стран радикально повысило безопасность в этом азербайджанском районе, ведь у сторонников новой войны за Карабах больше нет возможности накачивать сепаратистов вооружениями и живой силой. Если прежде реванш был обречен на провал, то сегодня он попросту невозможен, что оставляет армяно-азербайджанскому урегулированию всего один путь – мирная реинтеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана и заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

Реваншисты против

Однако армянские националисты не сдаются. Сегодня их цель номер один – добиться восстановления контрабанды оружия и боевиков по Лачинскому коридору. Для этого они сочинили и усердно продвигают на международных площадках фейк о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в Карабахе. Простые карабахские армяне ежедневно опровергают ложь о "кризисе", публикуя в соцсетях фото и видео своих застолий, по которым прекрасно видно, что еда у людей есть, а признаки голода, напротив, отсутствуют. Азербайджанские пограничники столь же ежедневно публикуют записи пересечения условной армяно-азербайджанской границы, доказывающие, что никак препятствий для проезда карабахских армян по Лачинскому коридору нет. Все, кто удосужится изучить вопрос самостоятельно, убедится, что ни "блокады", ни "гуманитарного кризиса" не существует.

К сожалению, удосуживаются работать независимо далеко не все. Поэтому с международных площадок периодически приходится слышать намеренные либо бездумные повторы ложных формулировок о Лачинском коридоре. Накануне такие формулировки включили в свои доклады по ситуации на Южном Кавказе отдельные спецдокладчики и эксперт Совета ООН по правам человека. Возможно, они являются лоббистами армянского национализма в Организации, возможно, просто плохо работают; так или иначе, пропаганда реваншистов проникла теперь и в структуры ООН.

Ложь о Лачинском коридоре

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Запад в целом поддерживает фейки Еревана, поскольку они удобны западным центрам силы. "У США, Франции, НАТО стоит задача укрепить свое присутствие на Южном Кавказе. Потворствуя Еревану, они выполняют эту задачу. Не секрет, что нынешние армянские власти были поставлены в 2018 году США в результате переворота: НКО и СМИ, направлявшие переворот, финансировали Вашингтоном. Сегодня Ереван и Вашингтон работает на общую повестку дня", - сказал он.

"Большинство традиционных международных институтов сейчас контролируются США, и тут Вашингтон имеет возможность играть двумя руками. С одной стороны, он руководит нынешними ереванскими властями, и те являются во многом исполнителями американских сценариев; с другой стороны, многие мировые институты выполняют задачи, которые им приписывают США. Здесь мы видим согласованные действия, поэтому нет ничего удивительного в том, что структуры ООН повторяют заявления Еревана. Было бы необычно обратное, ведь это означало бы, что разные проамериканские структуры играют в разные политические игры. Сейчас же мы видим общую линию", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

Проблемы ООН

При этом распространителей фейков Еревана не беспокоит, как ложь в докладах подействует на статус ООН. "Они всегда демонстрируют предвзятость, поскольку их задача лишь в том, чтобы добиться достижения своих интересов. Им надо быть рукопожатными в мире современной мировой бюрократии, а это значит – следовать тем указаниям, которые дают США, иначе их просто выкинут из обоймы. Всем подобным содокладчикам и экспертам все равно, как это влияет на ООН, ее престиж, международную солидарность и справедливость. Они делают свою карьеру, зарабатывают деньги", - заключил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Фейки в документах ООН уже вызвали закономерную реакцию Баку – против повторов лжи Еревана выступили и МИД, и омбудсмен, и община западного Азербайджана. Тиражирование националистической пропаганды работает против процессов стабилизации Южного Кавказа и затрудняет работу над мирным договором, поскольку создает у Еревана лишние иллюзии о своих перспективах. Каждый, кто повторяет требование открыть Лачинский коридор оружию и боевикам из Армении, действует против мира в регионе.