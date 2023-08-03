Армения продолжает нагнетать напряженность у ППП "Лачин"

Опубликовано: 10:07, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Власти Армении искусственно раздувают напряженность вокруг пограничного пункта пропуска "Лачин", подливая масла в огонь новыми грузовиками, якобы пытающимися провезти "гуманитарный груз" "голодающему" армянскому населению в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Еще две фуры, на которых Армения планировала провезти "гуманитарный груз" в Карабахский экономический район Азербайджана, заселенный якобы "голодающим" армянским населением, накануне присоединились к 19 другим трейлерам, остановленным на границе на перевале в пограничном пункте пропуска (ППП) "Лачин".

Таким способом власти Армении пытаются усилить напряженность вокруг ситуации с непонятной автоколонной, движение которой они даже не удосужились согласовать с азербайджанской стороной, очевидно, считая эту территорию "своей" вопреки заверениям в признании Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана, передает азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Иначе как провокацией назвать такие действия армянских властей нельзя – их неоднократно предупреждали о том, что без согласования с Азербайджаном никакие грузы на его суверенные территории не попадут. Упорные попытки Еревана использовать для своих конфронтационных целей ППП "Лачин" – не более чем кампания обмана собственной общественности политическим шоу.

На сегодня уже объявлена новая серия шоу - к месту действия армянские чиновники привезут представителей республиканского офиса ООН.

Что касается самого ППП "Лачин", то он исправно работает с 23 апреля – им воспользовались уже более 2 тыс жителей Карабаха.