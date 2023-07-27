Зачем Армения занимается шантажом и провокациями у ППП "Лачин"?

Начавшаяся накануне провокация Еревана, направившего по Лачинской дороге почти 20 грузовиков, продолжается сегодня утром.
Как подчеркнул глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем сообщении в соцсети, власти Армении занимаются манипуляцией в чистом виде. Дипломат пояснил, что отправка автоколонн на суверенные территории Азербайджанской Республики под видом "гуманитарной помощи", осуществленная без согласования с Баку, представляет собой посягательство на территориальную целостность и суверенитет АР.
Заявление Борреля вызывает сожаление
Кроме того, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Айхан Гаджизаде указал, что Баку высоко ценит поддержку ЕС в процессе установления мира и стабильности в регионе, а также в ходе переговоров с Ереваном по мирному соглашению. Однако, обратил внимание дипломат, слова Борреля, основанные на ложной пропаганде и манипуляциях со стороны Армении, вызывают у азербайджанской стороны сожаление.
Пресс-секретарь заявил о недопустимости игнорирования таких фактов, как неполный выход с азербайджанских территорий ВС Армении, которые угрожают безопасности, территориальной целостности и суверенитету АР. Он напомнил о протестах Баку против незаконной деятельности Еревана с использованием Лачинской дороги, провоза на азербайджанскую территорию боеприпасов и мин, вывоза Арменией ресурсов Азербайджана и характеристики законных мероприятий как закрытия Лачинской дороги.
Решение Международного суда
Айхан Гаджизаде коснулся и ложного толкования решений Международного суда ООН, отметив, что оно не даст никакого результата, ведь постановление от 6 июля снова подтвердило право Баку на контроль над границами страны и проявило необоснованность требования армянской стороны о закрытии Лачинского КПП, продемонстрировав, что Азербайджан абсолютно легитимно защищает свою безопасность.
Лачинская дорога оставалась открытой
Представитель МИД Азербайджана констатировал, что, невзирая на акции протеста против нелегальной деятельности Армении с декабря 2022 года, по Лачинской дороге проезжали сотни транспортных средств, в том числе автомобили МККК. Когда был открыт Лачинский пропускной пункт, то за день Азербайджан обеспечил переход в обоих направлениях, который проходил регулируемо и прозрачно.
Более того, даже после вооруженного нападения 15 июня на ППП "Лачин", попытки контрабанды и вчерашней провокации Баку продолжает сотрудничество с МККК: был организован проезд армянских жителей в медицинских целях, обеспечена возможность доставки медицинских грузов при посредничестве Красного креста.