Зачем Армения занимается шантажом и провокациями у ППП "Лачин"?

Опубликовано: 10:55, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне Ереван пошел на новую провокацию, отправив колонну автомобилей на суверенные земли Азербайджана. Таким образом Армения занимается политическими манипуляциями и шантажом, прикрываясь "отправкой гуманитарной помощи".

Начавшаяся накануне провокация Еревана, направившего по Лачинской дороге почти 20 грузовиков, продолжается сегодня утром.

Как подчеркнул глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем сообщении в соцсети, власти Армении занимаются манипуляцией в чистом виде. Дипломат пояснил, что отправка автоколонн на суверенные территории Азербайджанской Республики под видом "гуманитарной помощи", осуществленная без согласования с Баку, представляет собой посягательство на территориальную целостность и суверенитет АР.

Заявление Борреля вызывает сожаление

Кроме того, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Айхан Гаджизаде указал, что Баку высоко ценит поддержку ЕС в процессе установления мира и стабильности в регионе, а также в ходе переговоров с Ереваном по мирному соглашению. Однако, обратил внимание дипломат, слова Борреля, основанные на ложной пропаганде и манипуляциях со стороны Армении, вызывают у азербайджанской стороны сожаление.

Пресс-секретарь заявил о недопустимости игнорирования таких фактов, как неполный выход с азербайджанских территорий ВС Армении, которые угрожают безопасности, территориальной целостности и суверенитету АР. Он напомнил о протестах Баку против незаконной деятельности Еревана с использованием Лачинской дороги, провоза на азербайджанскую территорию боеприпасов и мин, вывоза Арменией ресурсов Азербайджана и характеристики законных мероприятий как закрытия Лачинской дороги.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решение Международного суда

Айхан Гаджизаде коснулся и ложного толкования решений Международного суда ООН, отметив, что оно не даст никакого результата, ведь постановление от 6 июля снова подтвердило право Баку на контроль над границами страны и проявило необоснованность требования армянской стороны о закрытии Лачинского КПП, продемонстрировав, что Азербайджан абсолютно легитимно защищает свою безопасность.

Лачинская дорога оставалась открытой

Представитель МИД Азербайджана констатировал, что, невзирая на акции протеста против нелегальной деятельности Армении с декабря 2022 года, по Лачинской дороге проезжали сотни транспортных средств, в том числе автомобили МККК. Когда был открыт Лачинский пропускной пункт, то за день Азербайджан обеспечил переход в обоих направлениях, который проходил регулируемо и прозрачно.

Более того, даже после вооруженного нападения 15 июня на ППП "Лачин", попытки контрабанды и вчерашней провокации Баку продолжает сотрудничество с МККК: был организован проезд армянских жителей в медицинских целях, обеспечена возможность доставки медицинских грузов при посредничестве Красного креста.