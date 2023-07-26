Отказ от дороги Агдам-Ханкенди недопустим – Хикмет Гаджиев

Армянское население Карабахского экономического района Азербайджана фактически оказалось в заложниках у марионеточных "лидеров" сепаратистов, которые заблокировали дорогу Агдам-Ханкенди и не допускают ее использования для поставок грузов, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встрече с послами Евросоюза, Турции, Америки и Швейцарии.
Дипломат подчеркнул, что армянские власти устраивают политические манипуляции и занимаются спекуляциями по поводу Лачинской дороги, которая открыта для проезда пациентов медиков и доставок с теми же целями.
Хикмет Гаджиев напомнил о согласованной на встрече в Брюсселе договоренности, согласно которой крупные поставки будут производиться по дороге Агдам-Ханкенди, что подтвердил в своем заявлении МККК.
"Настаивать на использовании только Лачинской дороги, но отказываться от Агдамской дороги, блокировать дорогу и политизировать ее – недопустимо. Марионеточные "лидеры" сепаратистов в Ханкенди держат местное население в качестве заложников собственных политических амбиций"
– Хикмет Гаджиев
Помощник президента Азербайджана констатировал, что в данный момент армянская сторона организует театральные сцены: колонна грузовиков напоказ подъезжает к Лачинскому ППП.
Дипломат подчеркнул, что Ереван обязан:
- прекратить территориальные претензии к Азербайджану,
- вывести военных из Карабахского региона АР,
- прекратить финансирование незаконного марионеточного режима.
"Необходимо обеспечить разоружение всех незаконных сил. Международное сообщество должно послать четкий сигнал об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции армянских жителей Карабаха в состав Азербайджана. Другого пути нет! Игра окончена!"
– Хикмет Гаджиев