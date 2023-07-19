Почему Армения против перевозки грузов по дороге Агдам - Ханкенди

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Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

В конце минувшей недели на встрече с руководителем азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Драганой Кожич глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку может снабжать армянское население Карабахского экономического региона, используя дорогу Агдам - Ханкенди.

Что узнали в "Красном кресте"?

На встрече Байрамова и Кожич речь шла о взаимодействии Баку и МККК в Ханкенди и о происходящем на погранично-пропускном пункте (ППП) “Лачин”. 11 июля МККК раскритиковал перевозку незадекларированных товаров армянскими шоферами на территорию Азербайджана машинами "Красного Креста" и расторг контракты с водителями, использовавшими этот незаконный метод. По словам главы азербайджанского МИДа, факт перевозки контрабандных товаров сложно расценить иначе как вмешательство во внутренние дела его страны. При этом Байрамов напомнил, что Азербайджан готов снабжать проживающих в Ханкенди армян продуктами и предметами первой необходимости, перевозя их по дороге Агдам - Ханкенди.

Что узнал новый посол России в Азербайджане?

Этим летом новым послом России в Азербайджане был назначен 64-летний Михаил Евдокимов, состоящий на дипломатической службе с 1981 года; ранее он занимал посты старшего советника постпредства России при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве, был директором Первого департамента стран СНГ МИД.

На встрече с Евдокимовым Байрамов рассказал, что создание погранперехода "Лачин" было направлено на предотвращение противоправных действий; и хотя армянская сторона не раз совершала там провокации, Баку все равно создает условия для пересечения ППП армянскими жителями Карабахского региона. На встрече с российским послом министр снова акцентировал внимание на том, что для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана можно использовать дорогу Агдам - Ханкенди.

В чем Мирзоян обвинил Азербайджан?

Одновременно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился в Вену, чтобы, в частности, склонить европейцев к точке зрения Еревана. Наговорил армянский министр в австрийской столице много, обвинив Баку в "проведении политики этнической чистки в Нагорном Карабахе", в том, что Азербайджан якобы держит Карабах в блокаде, ведя его к гуманитарной катастрофе. Свои слова Мирзоян попытался подкрепить тем, что границы бывших советских республик, признанные Алматинской декларацией, служат межгосударственной границей между Арменией и Азербайджаном, а также сослался на решение Международного суда от 22 февраля, подтвержденное постановлением от 6 июля.

Что МИД Азербайджана ответил Мирозояну и иже с ним?

Во внешнеполитическом ведомстве привели несколько контраргументов:

вместо уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана глава МИД Армении препятствует мирному процессу, ссылаясь на "права и безопасность" армян, проживающих в Карабахе, который находился под оккупацией почти 30 лет;

нельзя под словосочетанием "население Карабаха" подразумевать только права армянских жителей, игнорируя права и безопасность азербайджанских жителей, изгнанных с этих земель;

Азербайджан в равной степени обеспечивает и будет обеспечивать права и безопасность всех этнических меньшинств;

заявления о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе – политическая авантюра и манипуляция Армении;

возражение против перевозки грузов по дороге Агдам - Ханкенди, предложенное Азербайджаном - пример необоснованности претензий со стороны Еревана;

искажение Арменией решения Международного суда ООН от 6 июля 2023 года о единогласном отклонении требования Армении о ликвидации Лачинского ППП, а также военная провокация против этого ППП и попытки контрабанды - признаки отсутствия намерения соблюдать международные нормы и принципы;

Армения, которая не выполнила свое обязательство по открытию транспортных путей из восточных районов Азербайджана в Нахчыван в течение последних трех лет, и до сих пор под разными предлогами препятствует открытию транспортной инфраструктуры. Ереван не понимает, что политика самоизоляции ничего хорошего ему не принесла.