Пойдет ли помощь в Карабах по дороге Барда - Агдам

© Фото: Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

Вчера в Брюсселе встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Совета Евросоюза, бельгиец Шарль Мишель, которой впервые акцентировал внимание на дороге Барда-Агдам для реализации гуманитарных поставок в Карабах.

Этой весной Никол Пашинян объявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров. После этого Ильхам Алиев заметил, что теперь Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

Вчера в ходе брюссельской трехсторонней встречи обсуждались проблемы делимитации границ, подписания мирного договора, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, разоружения и вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана, вопросы, связанные с контрабандой.

Что сказал Мишель?

Подводя итоги встречи, Шарль Мишель отметил, что она хоть и прошла на фоне вызывающей тревогу напряженности "на местах", но дала новый импульс политическим дискуссиям.

По его словам, лидеры Армении и Азербайджана подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года в качестве политических рамок для делимитации границ, а также - уважение территориальной целостности и суверенитета другой страны, основываясь на понимании того, что территория Армении составляет 29800 кв.км, а Азербайджана - 86600 кв. км.

Стороны обсудили условия будущих транспортных соглашений, которые будут соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции и взаимности.

Строительство железнодорожного сообщения должно быть начато незамедлительно. ЕС был бы готов предоставить финансовый взнос. Некоторые детали все еще требуют уточнения, но позиции по этой теме сейчас сближаются, и активно изучаются возможные варианты

- заявил Мишель.

Он также отметил готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки в Карабахский экономический регион через Агдам:

Я поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения. Я также приветствовал возобновление медицинской эвакуации МККК.

Что за дорога Барда-Агдам?

Фактически достроенная четырехполосная автодорога, соединяющая азербайджанские города Барда и Агдам - один из проектов дорожной инфраструктуры, который начали реализовывать на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов после освобождения Азербайджаном своих территорий в ходе 44-дневной войны, завершившейся подписанием 9-10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении .

Кроме того, 24 ноября 2020 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве железнодорожной линии Барда - Агдам протяженностью более 47 километров с тремя мостами над полотном. Первое, что нужно было сделать для строительства дороги - очистить территорию от мин, которые в огромном количестве были заложены в ходе оккупации азербайджанских земель. Сегодня там мин нет, работы по проектированию ж/д линии практически завершены, строители заложили фундамент Агдамского вокзала, а на большей части дороги уложены рельсы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По сути в Агдаме, который еще недавно называли "кавказской Хиросимой" - настолько сильны там были разрушения - теперь появляется железнодорожный и автовокзальный комплекс, спроектированный как единый транспортный узел в национальном архитектурном стиле с преобладанием стеклянных элементов.

Первоначально на автовокзале будет действовать десять регулярных межрайонных автобусных маршрутов. На железнодорожном вокзале планируется принимать до тысячи, а на автовокзале - до полутора тысяч пассажиров.

Что не понравилось деятелями несуществующей НКР?

В интервью NEWS.am бывший глава так называемого МИД несуществующей НКР Давид Бабаян усмотрел в заявлении Мишеля несколько "опасных и плохих идей", которые якобы нарушают международное право и "нравственность в целом".

Во-первых, он не согласен с тем, что территория Армении составляет всего 29,8 тыс. кв. км, а Азербайджана – целых 86,6 тысяч.

Во-вторых, ему не понравилась поддержка Мишелем готовности Азербайджана выделить своему Карабахскому экономическому региону, где проживает и армянское население, гуманитарную помощь (в частности, перспектива перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама).

Бабаян отметил, что "Мишель первым отождествляет Бердзорский коридор с Агдамом, то есть делает то, чего хочет Азербайджан", поскольку такие шаги отрежут Карабах от Армении.

Но здесь стоит вспомнить, что делали армянские националисты на оккупированных азербайджанских территориях в течение почти трех десятков лет – несли лишь смерть и разрушения. Не стоит закрывать глаза и на то, что до армянской оккупации дорога в Ханкенди и Шушу проходила именно через Агдам. Не вполне понятно желание реваншистов заставить людей, проживающих на территории своей суверенной страны, добираться до родных городов и сел через территорию другого государства.

Хочется верить, что заявления Бабаяна – его частное мнение, в противном случае напрашивается вывод, что Армения в очередной раз намеревается затянуть мирные переговоры и снова, не принимая геополитическую реальность, попытаться переиграть условия достижения окончательного мира на Южном Кавказе.