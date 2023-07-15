Алиев, Пашинян и Мишель встретились в Брюсселе в шестой раз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и руководитель Европейского совета Шарль Мишель начали встречу в Брюсселе.
Переговоры лидеров государств и главы Евросовета в трехстороннем формате проходят в столице Бельгии в шестой раз. Ранее Мишель провел отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.
В ходе вчерашней встречи Алиева и Мишеля президент Азербайджана поблагодарил главу Европейского совета за приглашение, а также за усилия по послевоенной нормализации.
Стороны обсудили переговоры между Баку и Ереваном по мирному соглашению. Алиев отметил, что брюссельский формат переговоров Азербайджана и Армении является эффективным.
На утренней встрече Мишеля и Пашиняна затрагивались вопросы реализации договоренностей, достигнутых ранее. Кроме того, стороны затронули и трехстороннюю встречу.