Алиев, Пашинян и Мишель встретились в Брюсселе в шестой раз

Опубликовано: 14:30, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Шестая трехсторонняя встреча глав Азербайджана и Армении и руководителя Европейского совета стартовала в Брюсселе. Ранее состоялись встречи Шарля Мишеля с лидерами государств в двустороннем формате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и руководитель Европейского совета Шарль Мишель начали встречу в Брюсселе.

Переговоры лидеров государств и главы Евросовета в трехстороннем формате проходят в столице Бельгии в шестой раз. Ранее Мишель провел отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

В ходе вчерашней встречи Алиева и Мишеля президент Азербайджана поблагодарил главу Европейского совета за приглашение, а также за усилия по послевоенной нормализации.

Стороны обсудили переговоры между Баку и Ереваном по мирному соглашению. Алиев отметил, что брюссельский формат переговоров Азербайджана и Армении является эффективным.

На утренней встрече Мишеля и Пашиняна затрагивались вопросы реализации договоренностей, достигнутых ранее. Кроме того, стороны затронули и трехстороннюю встречу.