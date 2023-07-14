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Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили завтрашние трехсторонние переговоры с Пашиняном

Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили завтрашние трехсторонние переговоры с Пашиняном
На переговорах между азербайджанским президентом и главой Евросовета сегодня в Брюсселе обсуждалась назначенная на завтра трехсторонняя встреча с участием армянского премьер-министра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе обсудили переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, которые пройдут завтра днем, а также армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.

Азербайджанский лидер поблагодарил главу Евросовета за приглашение.

Ильхам Алиев также выразил благодарность за усилия по послевоенной нормализацию между Ереваном и Баку. Кроме того, президент охарактеризовал как эффективный брюссельский формат армяно-азербайджанских переговоров.

Ильхам Алиев прилетел в Брюссель накануне встречи с Пашиняном

Ильхам Алиев прилетел в Брюссель накануне встречи с Пашиняном

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