Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили завтрашние трехсторонние переговоры с Пашиняном

На переговорах между азербайджанским президентом и главой Евросовета сегодня в Брюсселе обсуждалась назначенная на завтра трехсторонняя встреча с участием армянского премьер-министра.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе обсудили переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, которые пройдут завтра днем, а также армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.
Азербайджанский лидер поблагодарил главу Евросовета за приглашение.
Ильхам Алиев также выразил благодарность за усилия по послевоенной нормализацию между Ереваном и Баку. Кроме того, президент охарактеризовал как эффективный брюссельский формат армяно-азербайджанских переговоров.