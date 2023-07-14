Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили завтрашние трехсторонние переговоры с Пашиняном

Опубликовано: 23:46, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

На переговорах между азербайджанским президентом и главой Евросовета сегодня в Брюсселе обсуждалась назначенная на завтра трехсторонняя встреча с участием армянского премьер-министра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе обсудили переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, которые пройдут завтра днем, а также армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.

Азербайджанский лидер поблагодарил главу Евросовета за приглашение.

Ильхам Алиев также выразил благодарность за усилия по послевоенной нормализацию между Ереваном и Баку. Кроме того, президент охарактеризовал как эффективный брюссельский формат армяно-азербайджанских переговоров.