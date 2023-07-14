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Ильхам Алиев прилетел в Брюссель накануне встречи с Пашиняном

Ильхам Алиев прилетел в Брюссель накануне встречи с Пашиняном
Азербайджанский лидер прибыл в Брюссель. В столице Бельгии Ильхам Алиев проводит встречу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Брюссель.

Рабочий визит в Бельгию проходит по приглашению председателя Евросовета Шарля Мишеля.

В эти минуты Ильхам Алиев и Мишель проводят переговоры.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян также отбыл в Брюссель. Он проведет двустороннюю встречу с Мишелем завтра. 

Ранее в пресс-службе ЕС заявили, что трехсторонние переговоры Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля пройдут в субботу, они стартуют в 14:00 мск.

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