Ильхам Алиев прилетел в Брюссель накануне встречи с Пашиняном

Опубликовано: 18:36, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанский лидер прибыл в Брюссель. В столице Бельгии Ильхам Алиев проводит встречу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Брюссель.

Рабочий визит в Бельгию проходит по приглашению председателя Евросовета Шарля Мишеля.

В эти минуты Ильхам Алиев и Мишель проводят переговоры.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян также отбыл в Брюссель. Он проведет двустороннюю встречу с Мишелем завтра.

Ранее в пресс-службе ЕС заявили, что трехсторонние переговоры Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля пройдут в субботу, они стартуют в 14:00 мск.