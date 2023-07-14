ЕС анонсировал шестую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Опубликовано: 12:40, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Евросоюз сообщил о проведении встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Встреча лидеров Азербайджана и Армении станет шестой в бельгийской столице.

Пресс-служба Совета Евросоюза сообщила о трехсторонней встрече глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а также руководителя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как заявлено на сайте, трехсторонние переговоры пройдут 15 июля в Брюсселе и начнутся в 14:00 мск (15:00 по бакинскому времени).

Стоит добавить, что уже шестая по счету встреча Алиева и Пашиняна в брюссельском формате. Ранее лидеры Азербайджана и Армении встречались 14 мая текущего года.

Ранее Никол Пашинян сообщил о встрече с Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Спустя время скорую встречу подтвердил и президент Азербайджана.