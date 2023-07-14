Опубликовано: 10:30, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов встретился с главой представительства МККК. Стороны обсудили ситуацию на Лачинской дороге и деятельность Комитета. Байрамов заявил, что Ереван не отказывается от вмешательства в дела Азербайджана.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов провел встречу с руководителем представительства Международного комитета Красного Креста Драганой Кожич, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Лачинской дороге и работу комитета в Ханкенди. Байрамов на встрече заявил, что обстрел армянской стороной пропускного пункта "Лачин" 15 июня и попытки провоза контрабанды на территорию Азербайджана на автомобилях, который принадлежат МККК, говорят о том, что Армения не отказывается от вмешательства в суверенные дела Азербайджана.

Также министр подчеркнул, что заявление комитета о том, что он не поддерживает незаконную деятельность Еревана и прекращает сотрудничество с водителями, которые занимались нелегальной перевозкой, высоко оценили в МИД АР. Байрамов призвал пресекать подобные инциденты в будущем.

Помимо этого, глава ведомства напомнил, что армяне, проживающие на территории Азербайджана, могут воспользоваться дорогой Агдам-Ханкенди, чтобы приобрести необходимые им товары. Кроме того, по его словам, им разрешено пересекать погранпункт с целью получения медицинских услуг при соблюдении правил.