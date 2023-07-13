В Баку привели факты против лжи главы МИД Армении

Необходимо проверять факты и разоблачать ложь, показал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Он раскрыл несостоятельность заявлений, сделанных ранее главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Министр РА писал, что в Карабахе из-за "блокады" и "гуманитарного кризиса" погибли двое армянских детей.
"По данным местной полиции, двое детей, оставленных без присмотра родителей, умерли во сне из-за халатности и высокой температуры в салоне автомобиля. Это не что иное, как лицемерие!"
– Хикмет Хаджиев
Он отметил, что Мирзоян, стараясь связать факт работы КПП "Лачин" с гибелью детей пытается создать ложное впечатление, что в Карабахе не хватает продовольствия.
Хаджиев дополнил свою публикацию в соцсети видео из одного из ресторанов в Ханкенди, и заметил, что с продовольствием в регионе явно нет проблем.