В Баку привели факты против лжи главы МИД Армении

Опубликовано: 21:48, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Хикмет Гаджиев опроверг заявления главы МИД Армении о голоде в Карабахе и смерти детей из-за якобы "блокады" Лачинского коридора. Дети умерли из-за халатности взрослых, а вечеринки в ресторанах дают понять, что никакого голода и проблем с продовольствием в регионе нет.

Необходимо проверять факты и разоблачать ложь, показал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Он раскрыл несостоятельность заявлений, сделанных ранее главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Министр РА писал, что в Карабахе из-за "блокады" и "гуманитарного кризиса" погибли двое армянских детей.

"По данным местной полиции, двое детей, оставленных без присмотра родителей, умерли во сне из-за халатности и высокой температуры в салоне автомобиля. Это не что иное, как лицемерие!"

– Хикмет Хаджиев

Он отметил, что Мирзоян, стараясь связать факт работы КПП "Лачин" с гибелью детей пытается создать ложное впечатление, что в Карабахе не хватает продовольствия.

Хаджиев дополнил свою публикацию в соцсети видео из одного из ресторанов в Ханкенди, и заметил, что с продовольствием в регионе явно нет проблем.