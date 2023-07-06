МИД Азербайджана уличил Пашиняна в нелогичности

Опубликовано: 22:54, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана прокомментировали нежелание Никола Пашиняна признать принадлежность находящихся в Карабахском районе армянских НВФ самой Армении. Там отметили, что Еревану нужно немедленно вывести НВФ с азербайджанских территорий.

Азербайджан считает нелогичными слова премьер-министра Армении о принадлежности армянских незаконных вооруженных формирований, которые до сих пор находятся в Карабахском районе Азербайджана. Об этом сказано в заявлении, опубликованном сегодня на сайте азербайджанского министерства иностранных дел.

"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 6 июля, направленные на создание ложного впечатления среди международной общественности против Азербайджана, совершенно необоснованны. В соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами армянской стороны в рамках трехстороннего заявления, вместо вывода армянских сил с территории Азербайджана, повторение заявлений о том, что имеющиеся на территории Азербайджана вооруженные силы не принадлежат Армении, свидетельствует о том, что Ереван не отказывается от ошибочной политики"

– говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана обратили внимание на нелогичность утверждений о том, что вооруженные силы, находящиеся на азербайджанских территориях, действующие под командованием главы Минобороны Армении, не принадлежат Армении.

В МИД АР также подчеркнули, что отказ Армении предоставить беспрепятственный проход в Нахчыван, вопреки Трехстороннему заявлению, свидетельствует о том, что Ереван игнорирует свои обязательства.

"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, то она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и немедленно вывести с территории Азербайджана незаконные армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасность в регионе"

– заявили в министерстве.