МИД Азербайджана уличил Пашиняна в нелогичности

Азербайджан считает нелогичными слова премьер-министра Армении о принадлежности армянских незаконных вооруженных формирований, которые до сих пор находятся в Карабахском районе Азербайджана. Об этом сказано в заявлении, опубликованном сегодня на сайте азербайджанского министерства иностранных дел.
"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 6 июля, направленные на создание ложного впечатления среди международной общественности против Азербайджана, совершенно необоснованны. В соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами армянской стороны в рамках трехстороннего заявления, вместо вывода армянских сил с территории Азербайджана, повторение заявлений о том, что имеющиеся на территории Азербайджана вооруженные силы не принадлежат Армении, свидетельствует о том, что Ереван не отказывается от ошибочной политики"
– говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана обратили внимание на нелогичность утверждений о том, что вооруженные силы, находящиеся на азербайджанских территориях, действующие под командованием главы Минобороны Армении, не принадлежат Армении.
В МИД АР также подчеркнули, что отказ Армении предоставить беспрепятственный проход в Нахчыван, вопреки Трехстороннему заявлению, свидетельствует о том, что Ереван игнорирует свои обязательства.
"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, то она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и немедленно вывести с территории Азербайджана незаконные армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасность в регионе"
– заявили в министерстве.