Пашинян: Армения не готова подписать мир с Азербайджаном

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что проведет переговоры президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что текст мирного договора между странами еще не готов к подписанию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал встречу с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым. Посредником переговоров выступит глава Евросовета Шарль Мишель.

«В ближайшее время в Брюсселе планируется моя встреча с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Все вопросы должны быть решены дипломатическим путем»

– Никол Пашинян

По его словам, цель переговоров армянской стороны – вывести прогресс, достигнутый в Вашингтоне, в предметную плоскость.

Почему Армения не готова к мирному договору?

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание на сохранение Николом Пашиняном неконструктивной риторики в заявлениях по урегулированию отношений с Азербайджаном.

"Никол Пашинян намеренно продолжает отрицать очевидное и требовать невыполнимое, чтобы максимально замедлить процесс урегулирования. В частности, сегодня он отверг присутствие ВС Армении на территории Азербайджана, хотя ликвидированные недавно в Карабахском экономическом районе боевики имели армянские паспорта и военные билеты и были вывезены для захоронения в Армению. Это точно не карабахские сепаратисты, а иностранцы, которых не должно быть в Азербайджане по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. Оставляя своих военных в зоне временно размещения российских миротворцев, Ереван нарушает свои обязательства, и Никол Пашинян полагает, что одного лишь словесного опровержения достаточно, чтобы это нарушение замаскировать", - прежде всего сказал он.

Сайт премьер-министра Армении

"Также Пашинян продолжает предлагать Азербайджану открыть КПП там, где не будет никакого трафика – на севере армяно-азербайджанской границы – вместо того, чтобы реализовать проект Зангезурского коридора. Зангезурский коридор – это гарантированные грузопоток и пассажиропоток из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван, а также из России в Турцию и в обратном направлении. Ереван же делает вид, что хочет добиться транзита грузов по максимально долгому маршруту на своей территории – через северо-восточный город Иджеван и весь центр Армении. Расчет на то, что Баку откажется – а Баку конечно откажется от бессмысленного предложения – и режим Пашиняна сможет еще раз попытаться снять с себя вину за торможение переговоров", - подчеркнул Андрей Петров.

"Поэтому не приходится удивляться, что армянский премьер открыто констатирует неготовность к подписанию мирного договора. Ереван сам создает препятствия для подписания этого основополагающего для будущего Южного Кавказа документа. Как показывает практика и последних лет Карабахской войны и послевоенного времени, единственный способ продвигать мирную повестку в армяно-азербайджанских отношениях – это принуждать власти Армении к миру. Пока Никол Пашинян не ощущает давления внешних игроков или ситуации на земле, он ничего не делает и занимается лишь сочинением предлогов для замедления постконфликтных процессов. Поэтому дальнейшее урегулирование будет в большей степени зависеть от реальных действий Азербайджана, чем от уговаривания Армении, а Ереван будет лишь подтверждать те изменения, которые не в силах игнорировать", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".