Армения срывает американские переговоры с Азербайджаном

Марионетки Еревана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана призвали главу МИД Армении Арарата Мирзояна отказаться от диалога с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне. Повод – провокация армянских боевиков в Карабахе, переросшая в контртеррористическую операцию ВС Азербайджана.

Накануне вечером члены армянских незаконных вооруженных формирований, до сих пор находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, атаковали азербайджанских военных на Агдамском направлении и ранили одного из них. Устраняя угрозу безопасности, Баку организовал контртеррористическую операцию, в ходе которой были нейтрализованы четверо боевиков.

Военная провокация карабахских сепаратистов произошла именно в тот момент, когда в Вашингтоне начались переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. Сочетание переговоров на внешней площадке и боевых действий на земле является традиционным для Еревана, поскольку так он пытается управлять дипломатическим процессом, блокируя его в нужный момент кровопролитием. Поскольку по кардиальному вопросу территориальной целостности стороны уже договорились и близки к соглашению по строительству армянского участка Зангезурского коридора, стоило ожидать, что какая-то стрельба на границе Азербайджана и Армении или в Карабахе обязательно произойдет.

Однако сегодняшнее событие говорит скорее о желании Еревана остановить американские переговоры с Баку полностью. Около полудня марионетки армянских властей в Ханкенди обратились к Арарату Мирзояну с требованием отказаться от диалога с Джейхуном Байрамовым из-за контртеррористической операции в Карабахском экономическом районе. Мирзоян пока не дал ответа (на момент публикации материала в Вашингтоне было 6:00 утра – прим. ред.), но сам по себе призыв создает режиму Никола Пашиняна повод ужесточить позицию на переговорах и вновь заняться обвинениями Баку вместо поиска выходов к исполнению обязательств, прописанных в уже существующих документах.

Разумеется, если США надавят на Ереван, Арарат Мирзоян останется в Вашингтоне до конца запланированных встреч. Американские власти, для которых главное – это демонстрация успешности их участия в армяно-азербайджанском урегулировании, наверняка заставят Мирзояна остаться. И все-таки переговоры будут сорваны, поскольку армянская сторона заменит реальную повестку ложной, а реальную откажется обсуждать. Казалось бы, Ереван не раз заявлял, что карабахские армяне должны сами контактировать с властями Азербайджана, что это не является делом Армении, но тему армянского населения Карабаха он все равно не оставляет. Провокация армянских боевиков позволит Мирзояну вновь заговорить о желании ввести западных наблюдателей в Азербайджан.

Именно так переговоры и зайдут в тупик. Азербайджан принципиально не станет обсуждать навязчивую армянскую инициативу о международной миссии в Карабахском экономическом районе, поскольку речь идет о внутренних азербайджанских делах, к которым ни Армения, ни США, никто другой не имеет никакого отношения. Армения, в свою очередь, поставит в зависимость от решения этого нерешаемого вопроса переговоры по насущным темам делимитации границы, вывода НВФ из Карабаха, открытия Зангезурского коридора и подписания мирного договора. Как во времена Карабахской войны, встреча лишится всякого содержания.

Что это означает для задач стабилизации Южного Кавказа? На самом деле, совсем немногое. Куда большее влияние, чем формальные встречи на Западе, сейчас оказывают события на земле. 23 апреля в Лачинском коридоре был установлен азербайджанский пограничный пропускной пункт и прекратилась контрабанда армянских вооружений, мин и боевиков в зону временного размещения российских миротворцев. Ежедневные попытки армянских националистов-сторонников оккупации Карабаха выкопать окопы напротив азербайджанских позиций мгновенно пресекаются. Все передвижения военной техники боевиков в Карабахском экономическом районе фиксируются, на обстрелы, создающие угрозы безопасности гражданам Азербайджана, следуют быстрые контртеррористические ответы.

Эксперты постепенно повышают вероятность новых масштабных боевых действий в Карабахе, но у них не будет иных последствий, кроме подавления очага сепаратизма в сердце Азербайджана. Армения здесь сделать ничего не может – она по-прежнему, несмотря на все обещания ее западных партнеров, находится в крайне ослабленном состоянии и не имеет мотивации поддерживать сепаратистский проект в Карабахе. Это не означает, что Ереван и его марионетки прекратят следовать традиционной антиазербайджанской внешней политике, но ситуация по крайней мере находиться не под их контролем, а под контролем Азербайджана. Поэтому Арарат Мирзоян вполне может отказаться от диалога с Джейхуном Байрамовым – никаких выгод от этого Армения не получит, а Азербайджан ничего не потеряет.