В Арлингтоне стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В пригороде Вашингтона проводят встречу главы МИД Азербайджана и Армении. Центральная тема разговора – мирное соглашение.
В эти минуты в США проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Она организована в пригороде Вашингтона.
Центральная тема разговора Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна – вопросы мирного соглашения.
Перед этим с каждым из них отдельно пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен. Детали этих переговоров не сообщаются. После них стороны продолжили общение в трехстороннем формате.