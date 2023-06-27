В Арлингтоне стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Опубликовано: 18:58, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: соцсети министерства иностранных дел Азербайджана

В пригороде Вашингтона проводят встречу главы МИД Азербайджана и Армении. Центральная тема разговора – мирное соглашение.

В эти минуты в США проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Она организована в пригороде Вашингтона.

Центральная тема разговора Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна – вопросы мирного соглашения.

Перед этим с каждым из них отдельно пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен. Детали этих переговоров не сообщаются. После них стороны продолжили общение в трехстороннем формате.